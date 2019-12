Música nos Museus regressa a 31 de Janeiro

A Câmara Municipal do Funchal dará continuidade, em 2020, ao projecto ‘Música nos Museus’, na senda do sucesso registado nas duas primeiras edições, com 24 meses de casas cheias, que levaram cerca de dois milhares de espectadores aos museus municipais Henrique e Francisco Franco e A Cidade do Açúcar.

A iniciativa voltará a contemplar, tal como é sua imagem de marca, um concerto...