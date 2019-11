Música nos Museu explora danças

O grupo de música Velha Guarda regressa aos concertos no próximo dia 29, no âmbito do ciclo ‘Músicas no Museu’, estará no Museu A Cidade do Açúcar, na Praça Amarela, para uma actuação pelas 19 horas, de entrada livre. O grupo preparou um programa dedicado às danças, com ligações entre as europeias e as madeirenses do século XIX. Mas não só

João Viveiros, Paulo Esteireiro e Rui Camacho...