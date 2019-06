Começa hoje, termina domingo a segunda edição do Ciclo de Concertos Música na Natureza, uma iniciativa realizada pela primeira vez no ano passado no Porto Santo, no âmbito das comemorações dos 600 Anos, e que voltam em 2019. Ao todo são três espectáculos em palcos naturais, o primeiro deles hoje às 20h30 no Miradouro do Furado Norte, com o Quarteto Moritz, um trabalho de originais...