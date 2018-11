Música enche Natal dos madeirenses

As prendas são tantas que o difícil provavelmente será escolher. A Agenda Cultural vem recheada de propostas para celebrar o Natal, estando a música em número maior, dentro e fora do Funchal e em diferentes formatos. As exposições também convidam a sair de casa e a celebrar a quadra, com a programação a estender-se até Janeiro de 2019. Há ainda teatro e dança entre as sugestões...