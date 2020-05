Museus ‘vivem’ à base

Os espaços museológicos da Região Autónoma da Madeira receberam ordem para abrir, desde ontem, mas os visitantes vão tardar a chegar.

Num mercado que vive muito à base do turismo e das escolas, há a destacar, por força das medidas de distanciamento social, um aumento das visitas virtuais. As novas ferramentas tecnológicas tornaram-se “muito úteis” ao funcionamento dos museus. Ainda assim, conforme observa o director do Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s, nada se compara a uma visita física.

“Na realidade não esperamos muitos visitantes porque os museus funcionam à base do turismo e das escolas. Ora, neste momento, as escolas estão fechadas, como todos sabem, e também não temos turistas. Temos, sim, as actividades online dos serviços educativos e estamos a ter um enorme sucesso com o número de visualizações e com as pessoas que aderem”.

Filipe Bettencourt, director do Museu de Fotografia da Madeira, lamenta todo este cenário de pandemia e os seus efeitos sociais e económicos, principalmente quando aquele espaço, reinaugurado em Agosto de 2019, depois de alguns anos encerrado, vinha a registar uma média mensal de 1.400 visitantes, bem como críticas muito positivas em vários sites internacionais.

De entre as medidas implementadas em todos os espaços museológicos da Direcção Regional da Cultura (DRT), tais como: uso obrigatório de máscara para todos os colaboradores, funcionários e visitantes; desinfecção das mãos à entrada com álcool-gel e limpeza das superfícies de contacto permanente, destaca-se ainda a aposta na bilheteira on-line.

“Todos sabemos que a cultura não dá dinheiro, mas a venda de bilhetes é sempre uma ajuda e por mais que tenhamos novas tecnologias, por mais que tenhamos visitas virtuais aos espaços, não há como ir ao espaço. Não há como a presença física. As pessoas vão continuar a vir aos museus, estou certo disso, sobretudo os forasteiros”.

Acrescentar que, apesar de autorizados a abrir as portas, nem todos os museus o fizeram. O Museu de Arte Sacra foi um deles. No caso dos museus da DRT todos retomaram o seu funcionamento, sendo que o dia de ontem acabou por ser mais dedicado à limpeza do que propriamente à recepção de visitantes.

“Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão”

Com o tema “Museus pela igualdade: diversidade e inclusão”, o Dia Internacional dos Museus 2020, que se assinala na próxima segunda-feira, 18 de Maio, visa se tornar um ponto de encontro para celebrar a diversidade de perspectivas que compõem as comunidades e os funcionários dos museus, além de promover ferramentas para identificar e superar preconceitos no que os museus mostram e nas histórias que contam.

Referir que o Conselho Internacional de Museus (ICOM), criado em 1946, dedica-se à promoção e protecção do património natural e cultural, presente e futuro, material e imaterial. Com mais de 35.000 membros em 135 países, a rede é formada por profissionais que abarcam um grande leque de disciplinas relacionadas com os museus e o património.