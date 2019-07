‘Museus em Festa’ envolve cinco ao longo do mês nos 600 anos

Os museus tutelados pelo Governo Regional através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura/Direcção Regional da Cultura iniciam o mês de Julho com um conjunto de propostas a pensar no público infanto-juvenil. ‘Museus em Festa’ é o novo projecto educativo pensado para as crianças, integrado nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do da Madeira e do Porto Santo. Decorre a partir...