Museu Etnográfico mostra ‘Fogo Preso’ em C.ª de Lobos

Será no próximo dia 27 de Junho que o Museu Etnográfico da Madeira (MEM) leva até à Casa da Cultura de Câmara de Lobos a exposição itinerante ‘O Fogo Preso’.

Com fotografias de Florêncio Pereira (MEM) e do Grupo Folclore Associação Romarias Antigas do Rochão, texto de Lídia Góes Ferreira e design gráfico de Márcio Ribeiro (DRC), esta mostra que ficará aberta ao público até ao dia...