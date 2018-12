‘Município Mais Azul’ pelo terceiro ano seguido

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) voltou a receber este ano, pela terceira vez consecutiva, o galardão ‘Município Mais Azul’, que distingue os municípios do país com desempenho excelente relativamente às actividades de educação ambiental, no decorrer da última época balnear.

O prémio é estabelecido pela Associação Bandeira Azul da Europa e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA)...