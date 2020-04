Os Mundiais de equipas de ténis de mesa devem disputar-se de 27 de Setembro a 4 de Outubro, depois de terem sido adiados devido à covid-19, informou ontem a federação internacional (ITTF).

O evento estava marcado para Março, de 22 a 29, em Busan, na Coreia do Sul, mas acabou por ser adiado devido à covid-19.

A ITTF, em parceria com a federação da Coreia do Sul, anunciou ontem as novas...