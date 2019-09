Mundial de pólo aquático arranca com emoção

Logo pelas 9 horas da manhã de ontem que as Piscinas Olímpicas do Funchal abriram as portas para receber a jornada inaugural do Campeonato do Mundo de Juniores femininos em Pólo Aquático, que conta com 16 selecções.

Numa ronda que contou com oito jogos, assistiu-se a fortes emoções dentro de ‘água, e com resultados para todos os gostos, desde empates, vitórias suadas, e espectáculo...