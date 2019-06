Mulher sofre overdose à porta do Mercado

Uma mulher foi encontrada à porta do Mercado dos Lavradores com indícios de overdose, no princípio da madrugada de ontem. Estava inanimada, a sofrer convulsões e tinha uma seringa injectada.

O alerta foi dado por um popular que se apercebeu que uma mulher, cerca de 50 anos, estava a sofrer aquilo que parecia um ataque epiléptico, passavam poucos minutos da 1 hora da manhã.

Quando...