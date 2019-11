O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) procedeu a um desconto de quatro anos na pena de prisão a que tinha sido condenada Rita Alveno, a mulher que provocou a morte do marido ao atacá-lo à facada na noite de 27 de Março de 2018 no apartamento da Rua da Carne Azeda onde ambos viviam. Em vez dos 14 anos de prisão que tinham sido aplicados pelo Juízo Central Criminal do Funchal e confirmados...