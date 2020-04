Uma loja do Centro Comercial Anadia Shopping, no Funchal, foi assaltada há cerca de três semanas. O furto ocorreu durante a tarde, numa altura em que o espaço se encontrava com algum movimento, o que permitiu à assaltante desviar as atenções.

Segundo o DIÁRIO apurou, a mulher entrou na loja discretamente e dirigiu-se ao expositor dos óculos de sol. Entretanto, aproveitou uma distracção...