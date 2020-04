Uma mulher com cerca de 60 anos foi ontem à tarde encontrada cadáver num poço com água localizado junto à capela do Livramento, na Ponta do Sol.

No local estiveram os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol a retirar o corpo, assim como a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária que está a investigar o caso. A.F.