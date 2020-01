Uma mulher de 27 anos foi apanhada pela Polícia de Segurança Pública em flagrante delito, na madrugada de ontem, com 45 doses de uma substância estupefaciente denominada cocaína.

A mulher foi detida pela prática do crime de tráfico e consumo de estupefacientes, na Zona Velha do Funchal, na sequência da realização de uma acção de patrulhamento e fiscalização no âmbito do combate ao...