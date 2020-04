Os profissionais do Centro de Saúde de Câmara de Lobos sentem-se abandonados e, ao DIÁRIO, chegam mesmo a falar em pânico. Um sentimento que abrange profissionais das mais variadas áreas, que vai dos assistentes operacionais aos médicos, passando pelos enfermeiros e pessoal administrativo, mas que incide mais nos profissionais que contactam com os doentes com maior proximidade.