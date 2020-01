Todos participaram. Agradecemos a disponibilidade para a partilha das convicções.

A pedido do DIÁRIO, os 11 governantes fazem uma autoavaliação, sem ‘mea culpa’

....

Pedimos a todos os membros do Governo que, no intervalo do debate do Orçamento, fizessem uma breve autoavaliação, na qual assinalassem:

1. uma medida que motive orgulho.

2. uma má decisão geradora de arrependimento (alínea...