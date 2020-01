Amir, com uma extraordinária defesa já no ultimo dos 4 minutos de compensação concedidos pelo árbitro, garantiu um ponto para o Marítimo, ao negar o golo a Bruno Duarte, na sequência de um cabeceamento do avançado brasileiro do Vitória que tinha entrada no jogo minutos antes. E, poder-se-á escrever com toda a propriedade, que o Marítimo arrancou um ponto precioso e meritório, pois,...