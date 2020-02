O Nacional prossegue com a preparação para o jogo deste sábado, frente ao Vilafranquense, a partir das 15 horas, no estádio da Madeira.

Sem castigados e lesionados, Luís Freire conta com todos os elementos do plantel para as sessões de trabalho. O defesa Felipe Lopes, já vem a integrar os treinos, mas trabalha ainda de forma condicionada, recuperando paulatinamente, após algum tempo...