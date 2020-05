Manhã de sol, segunda-feira da terceira semana de desconfinamento trouxe muita gente para as ruas do Funchal, seguramente um pouco por toda a Madeira e Porto Santo. Mas é na capital que se faz barómetro sobre a reabertura de serviços públicos, sobretudo estes, porque atraiu muita gente, quiçá mais do que seria desejável numa altura em que ainda vivemos sob o peso de uma pandemia...