MUDAS acolhe exposição de Catarina Branco

É mais uma iniciativa de relevo que se concretiza ao abrigo do Protocolo Bilateral de Cooperação entre a Madeira e os Açores, na área da Cultura: no próximo sábado, dia 15, pelas 18 horas, será inaugurada a exposição de Catarina Branco no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea, uma mostra que é constituída por instalação, assemblagem e escultura, na base de obras maioritariamente provenientes...