No rescaldo do empate consentido frente ao Vitória de Setúbal, Jorge Correa deu uma entrevista ao site argentino ‘Olé’, em que conta como foi voltar a jogar após três meses de paragem provocada pela pandemia do novo Coronavírus.

“Jogamos sem público e com muitas precauções. No nosso caso, chegamos ao estádio do clube nos nossos automóveis, nos balneários houve um distanciamento...