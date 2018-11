‘MSC Seaview’ faz estreia no Funchal

Chega de Lisboa e vai para Tenerife, mas hoje, durante cerca de 10 horas, é dia de uma estreia solitária no Porto do Funchal. O ‘MSC Seaview’, o mais recente da frota da companhia de cruzeiros, chega pelas 7 horas e parte cerca das 17 horas com todas as honras de chamar à atenção dos amantes destas coisas do mar, pois estará sozinho no cais.

Segundo explica a companhia, que hoje...