O Tribunal da Relação de Lisboa travou, no passado dia 6 de Fevereiro, a ordem de venda de um imóvel em processo de execução, por entender que o valor proposto era demasiado baixo. Deu, assim, razão a um recurso do Ministério Público (MP), que se opôs à decisão da juíza ‘J3’ do Juízo Central Cível do Funchal que autorizou a venda por 19 mil euros de uma propriedade avaliada em 112...