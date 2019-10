MP pede prisão para principais traficantes

O acórdão do maior julgamento por tráfico de estupefacientes dos últimos tempos na Madeira será conhecido a 23 de Outubro, às 14h00, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000). Ontem teve lugar a sessão de alegações finais, com o procurador Paulo Oliveira a concluir que, na generalidade, ficaram provados os factos que constavam da acusação da alegada rede que transportava...