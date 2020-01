A autópsia ao corpo da criança de 8 anos que faleceu na tarde de domingo na sala de triagem do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, 24 horas depois de ter tido alta, ter-se-á realizado na tarde de ontem, por solicitação do Ministério Público no âmbito do inquérito que foi mandado instaurar.

Depois de concluídos todos os procedimentos legais e uma vez reunida a matéria...