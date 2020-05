Apesar da pandemia de covid-19 e de todas as consequências advindas para a actividade económica, o movimento de mercadorias nos portos da Região subiu mais de 5% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao período homólogo do ano anterior, confirmando, assim, a tendência de crescimento verificada nos últimos cinco anos.

A presidente da APRAM afirma ao DIÁRIO que os números positivos...