O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da região Autónoma da MADEIRA (STRAMM) reuniu-se ontem em plenário com os trabalhadores da empresa Horários do Funchal (HF), para discutir as propostas do acordo apresentado pela empresa. As mesmas não foram aceites pelos trabalhadores que reivindicaram mais benefícios, saindo assim um pré-aviso de greve de 6 dias,...