Um casal sofreu um grave acidente de mota, ontem à noite, na Calheta. O homem acabou por morrer ainda no local e a mulher foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça com ferimentos de alguma gravidade. Ambos teriam cerca de 30 anos.

O acidente ocorreu numa estrada com alguma inclinação. O motociclista terá perdido o controlo da mota, despistando-se...