Um homem ficou ferido ao início da tarde de ontem, no Caminho dos Saltos, no Funchal, depois da moto que conduzia colidir com um automóvel.

A vítima sofreu escoriações no corpo e foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que após ministrarem os primeiros socorros transportaram-no de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo foi possível apurar,...