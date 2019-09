Um Barril com Vinho Madeira irá percorrer nos próximos dois anos a totalidade dos países da União Europeia.

Esta é uma iniciativa da Delegação da Madeira dos Star Riders Portugal, com o apoio da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, e da Associação de Motociclismo da Madeira, e que irá passar por mais de 300 delegações...