Moto comprada há uma semana furtada na Cancela

Uma moto foi furtada no último domingo, no parque de estacionamento do edifício ‘Casais da Quinta’, localizado na Cancela.

Segundo o proprietário, a ‘Yamaha DT 50’, com a matrícula 61-85-GC tinha sido comprada há cerca de uma semana e era o seu meio de transporte para trabalhar.

O lesado referiu que estacionou a moto no parque ao anoitecer e que só se apercebeu de que a mesma tinha...