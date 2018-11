A atravessar um excelente momento no campeonato e com a presença na próxima eliminatória da Taça de Portugal já garantida, o Marítimo tem a motivação em alta. Hoje visita o Manjoeira, numa boa oportunidade para prolongar o ciclo positivo, tendo o topo da classificação no horizonte.

Os verde-rubros têm sido bastante consistentes a nível exibicional e os resultados reflectem precisamente...