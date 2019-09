Deolinda Pereira, banhista há mais de 20 anos na praia da Ribeira Brava, mostra-se preocupada com as condições de segurança no mar que estão a ser apresentadas este ano.

De acordo com a munícipe, ao contrário do que acontecia noutras épocas balneares, este ano a praia não conta com uma zona delimitada por bóias destinada às motas de água. Por essa razão, afirma, estas estão constantemente...