Mosevich preparado para ser titular

O defesa central Leonel Mosevich deverá estrear-se no próximo domingo com a camisola do Nacional, na partida frente ao Sporting da Covilhã, da 10.ª jornada da II Liga.

O internacional sub-20 argentino tem sido convocado em diversas partidas, contudo, ainda não foi utilizado pelo treinador Luís Freire. A oportunidade deverá surgir agora, em face aos castigos impostos a Rui Correia...