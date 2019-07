Morreu o polícia baleado no Aeroporto

O agente da PSP que, na madrugada de domingo, foi encontrado nas camaratas da esquadra da PSP no Aeroporto da Madeira, com um ferimento na cabeça provocado por um disparo de uma arma de fogo, acabou por não resistir aos ferimentos graves e faleceu ontem no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o polícia, um homem na casa dos 40 anos, não estava de serviço, mas,...