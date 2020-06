O rapaz de 25 anos que na madrugada de domingo ficou gravemente ferido na sequência de um acidente de viação à entrada da via rápida, em São Martinho, no Funchal, não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo o DIÁRIO apurou, a vítima foi projectada com a violência do embate e sofreu ferimentos graves, tendo ficado internada na Unidade de...