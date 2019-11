Morreu homem que caiu enquanto pintava a casa

O homem que caiu no passado dia 3 de Novembro enquanto pintava a sua casa, em São Roque, mais precisamente no Caminho do Salão, não resistiu aos ferimentos graves e acabou por falecer esta semana no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A vítima encontrava-se a pintar a moradia quando, pouco depois do meio-dia, se desequilibrou e caiu de uma altura considerável. Foi assistida no local por...