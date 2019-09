Morosidade da burocracia é inadmissível

O Funchal está empenhado em restabelecer laços com as 24 cidades que fazem parte da sua rede de geminação. Uma revitalização que conheceu nova etapa, este fim-de-semana, na cidade mais desejada e próspera da África do Sul.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve entre sexta-feira à tarde e ontem na Cidade do Cabo com o objectivo de reforçar laços,...