O Moreirense, orientado pelo madeirense Ivo Vieira, joga hoje (20h45) no Estádio do Dragão para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. A efectuar um campeonato de bom nível - é oitavo classificado - o Moreirense procura surpreender o FC Porto, num jogo com elevado grau de dificuldade. O jogo tem transmissão directa na RTP1.

Também hoje o Sp. Braga joga no Bonfim diante do V. Setúbal,...