O Mónaco empatou ontem 0-0 na visita ao Angers, em jogo da 17.ª jornada da liga francesa de futebol. Após duas vitórias consecutivas, a equipa orientada por Leonardo Jardim não foi além do nulo na deslocação ao terreno do Angers. Ainda assim mantém um ciclo positivo de resultados, no sentido da recuperação em termos de tabela classificativa, após um mau arranque de temporada.

