Os atletas madeirense Moisés Faria e Milena Lucena, ambos do Estreito, venceram, respectivamente, as provas do lançamento do dardo e do salto em comprimento no 3.º Troféu Ibérico de Juvenis em atletismo, disputado este sábado na pista de Moratalaz, em Madrid.

Moisés Faria lançou o dardo (700 gr.) a 56.98 metros, ao passo que Milena Lucena obteve o seu melhor salto com 5.69 metros....