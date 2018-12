Maria Luís foi distinguida nos prémios Madeira Fashion Awards, na categoria de modelo New Face, uma iniciativa organizada pela Associação de Promoção das Artes, Cultura e Criatividade da Madeira, com o apoio do DIÁRIO de Notícias da Madeira, que se realizou, no passado dia 2 de Dezembro, no Fórum Machico.

Uma distinção que não estava à espera, mas que significou muito para a jovem...