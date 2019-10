Luís Miguel Sousa lançou o repto no final da última Assembleia Geral do Marítimo SAD, que aprovou o relatório e contas relativo ao exercício da temporada 2018/19. Na altura, e falando à comunicação social, o presidente das mesas de assembleia do clube e da SAD maritimistas alertava da necessidade dos sócios do Marítimo reflectirem sobre o modelo de gestão para o futebol profissional....