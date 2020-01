ModaLisboa abre inscrições para ‘pop-up store’

A Associação ModaLisboa, que dinamiza duas vezes por ano a Semana de Moda na capital portuguesa, acaba de abrir inscrições para a ‘pop-up Store’ denominada Wonder Room.

A próxima edição está marcada para o início de Março, em Lisboa , e as inscrições decorrem até 31 de Janeiro.

Na prática, trata-se de um espaço de vendas de curta duração direccionado para marcas portuguesas que reúne uma “selecção única de moda e lifestyle” e dá a conhecer “uma diversidade de autores e marcas emergentes que apostam no design, na inovação e sustentabilidade”, revela ao DIÁRIO fonte da ModaLisboa, salientando que este espaço é dedicado ao “empreendedorismo e à criação nacional”, permitindo a apresentação de novos produtos na área da moda.

Com início em 2013, este projecto já reuniu cerca de 48 marcas que tiveram a oportunidade de expor os seus produtos sob a chancela da ModaLisboa. A madeirense Diana Quintal, que integrou a última edição do Moda Madeira 2019, foi uma das participantes com a marca D\Backyard.

Próxima edição em Março

A próxima edição do Wonder Room acontece entre 6 e 8 de Março e está aberta a todos, seja marca ou estilista português.

“Continuando de olhos postos na descoberta de novas marcas, de projectos experimentais de qualidade e de perspectivas que não se acomodam no comum, o Wonder Room será completamente dedicado à sustentabilidade”, revela a ModaLisboa, privilegiando “aqueles que produzem de forma ética, que caminham para o desperdício zero e que trabalham com consciência, tempo, respeito e visão de futuro”.

Focado na moda, no design e no lifestyle com assinatura nacional, este projecto pretende voltar a juntar marcas que “olhem para o objecto como uma história que acrescenta mundo, e não como algo descartável e substituível”.

As inscrições podem ser feitas através do site da ModaLisboa.