Moda Madeira regressa em Setembro

A edição 2019 do Moda Madeira está de volta para alavancar o mercado da moda regional, através de uma plataforma de divulgação de marcas, criadores e produtos ligados ao sector que operam no espaço da Macaronésia, juntando Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde num projecto comum relacionado com a moda de autor.

O evento está marcado para 20 e 21 de Setembro e volta a concentrar-se...