Moda Funchal realiza-se no sábado

No próximo sábado, dia 30, a partir das 20 horas, o Hotel Muthu Raga, no Funchal, será palco para mais um Moda Funchal. Sob o tema da ‘Igualdade’, segundo o director do evento, Ruben Gomes, a edição deste ano do Moda Funchal incluirá, não só a habitual ‘revelação’ das colecções Outono-Inverno 2019/2020, mas também “performances e muitas caras novas e manequins de todas as idades”....