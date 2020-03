O Clube de Montanha do Funchal, organizador do Madeira Island Ultra-Trail (MIUT®), etapa do circuito mundial de trail-running que teria a sua edição de 2020 agendada para 25 de Abril, decidiu cancelar o evento.

Em comunicado a Comissão Organizadora do MIUT® adiantou que reuniu-se com a devida urgência, na manhã de ontem para decidir sobre a adiamento ou cancelamento do evento.

