Tudo vai depender do ritmo da pandemia por Covid-19. A Madeira pretende iniciar o próximo ano lectivo, em Setembro, mas deverá ter de conciliar as aulas presenciais com as que são ministradas à distância. A explicação é do presidente do Governo Regional, que a deu, ontem, durante uma visita à Escola Francisco Franco, que serviu para agradecer a funcionários e à direcção “o esforço...