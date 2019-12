Missão de Fé

Toni Sousa é padre há 19 anos e tem a seu cargo a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova) e a Paróquia do Bom Sucesso, que engloba também a Capela da Choupana. Então, na noite de Natal celebra, não uma, mas três Missas do Galo. Todas elas diferentes...

“Começo pela Choupana, logo com um pequenino auto de Natal. É uma comunidade muito familiar. Na noite de Natal aquilo enche, porque os filhos que já não residem ali vêm passar a consoada a casa dos pais (...) Depois da missa há a tradição de irem para a festa na Camacha”, revela o pároco.

É um convívio “simples” mas “animado” e a “dedicação e preparação das pessoas é de louvar”, acrescenta acerca da primeira Eucaristia da sua ‘grande noite’.

Terminada a missa na Choupana, por volta das 21, está na hora de “correr” para a Capela do Bom Sucesso.

Aí “também enche”, mas “é simplesmente a missa”, observa. “É uma comunidade duma certa idade, não há muita malta nova, por isso, é difícil poder fazer algo de diferente”, explica Toni Sousa. E sublinha: “É viver apenas na celebração do Natal”.

Esta interioridade singela e espiritual contrasta com o momento vivido na última missa da noite, a grande festa de Natal da Boa Nova. O culminar de uma noite de Fé, vivida e sentida de várias maneiras.

“Às 23 horas, tenho de estar já na Paróquia da Boa Nova, porque aí nós começamos às 23h15 com o auto de Natal (que leva quase uma hora), para que à meia-noite em ponto eu possa começar a missa. É muita, muita gente... Seis vezes mais do que na Choupana! A Igreja também é muito maior, depois eu preparo uma tenda no exterior, com bancos para que as pessoas se possam sentar. Está mais um grupo com um grande projector onde eu projecto a missa que está a acontecer, porque não podem estar todos dentro, e também há uma televisão para o exterior”, conta o padre Toni, evidenciando a logística por detrás da concorrida celebração.

Muitos, nota, vão para ver o auto de Natal. “É grande, mas é muito bonito e toca em muitas pessoas”, vinca. Depois há toda a “alegria da celebração, com o nosso coro, com todas as pessoas a ajudar e com a minha alegria também, porque se eu não começar por aí como é que eu chego às pessoas?”, refere o sacerdote a propósito da sua “missão”.

Missão e não trabalho, é a assim que o entende. “Para nós, os padres, não é um trabalho, faz parte da nossa missão. Eu amo aquilo que faço e depois a noite de Natal é para nós algo de mágico, um renascimento”, sustenta.

“É muito diferente viver o Natal como padre do que vivê-lo como fiel?,” perguntamos-lhe.

“Eu não estou do outro lado a ouvir o padre, eu é que sou o padre. Claro, que há os nervos e, quando estamos lá para ouvir, não imaginamos a preparação que está por detrás daquilo tudo”, salienta o cónego.

Com efeito, a preparação para o Natal começa cerca de dois meses antes.

O pároco realça que, à semelhança do que acontece “nas nossas casas com os presépios e nas nossas cidades com as luzes”, “o tempo do Advento, que é o tempo da preparação para o Natal, para a vinda de Jesus, engloba muitas coisas e na Igreja tem um significado especial”.

Os preparativos começam com a escrita do auto de Natal (o padre Toni confidencia que escreve a primeira parte no avião quando vai de férias e a segunda quando regressa); depois com a preparação das músicas e com o presépio (que na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus abre ao público dia 8 de Dezembro), a colocação da coroa do Advento, a retirada das flores do altar (que voltam a reaparecer a 24 de Dezembro) e, claro, “a grande preparação, os nove dias antes do Natal”, que são as Missas do Parto.

“Aí para os sacerdotes é muito cansativo”, reconhece.

A partir de dia 15 de Dezembro (e até dia 23), as manhãs começam bem cedo para o padre Toni: “Na minha paróquia a Missa do Parto é às 6 da manhã, então eu levanto-me sempre às 4h30, porque ali no Sagrado Coração de Jesus às 5 horas já estão pessoas à porta. Eu tenho de entrar na Igreja, preparar o material audiovisual – porque nós colocamos televisões no exterior – eu próprio é que tenho e colocar, porque não vou pedir a ninguém àquela hora para o fazer. Coloco a televisão, coloco o som para o exterior e abro as portas para que as pessoas possam entrar, porque o frio também é muito”.

Ao fim de nove dias, admite que é “complicado” ainda ter três Missas do Galo seguidas. “E não paro! No dia seguinte já tenho missa outra vez”, nota o sacerdote.

Porém, afirma que “uma das coisas mais belas” é “chegar a casa todo feliz”, com o sentimento de missão cumprida.

“Então e a família?”

O padre Toni considera-se um sortudo, porque “mesmo nesta confusão toda” consegue estar em contacto com os pais. “A verdade é que no dia 25 eu chego a casa exausto depois da missa e, como tanta gente, vou dormir. O meu dia de Natal é, assim, para o pai, para a mãe e para dormir”, confessa.

No entanto – e sempre a pensar no ‘próximo’ – faz questão de lembrar “tantos outros que estão a trabalhar e que merecem viver também o Natal com a sua família”.

“Hoje em dia há muita coisa que já abre e muitas pessoas que estão a trabalhar no dia de Natal e acho que os patrões têm de começar a pensar um bocadinho nisso (...) Não gostaria que fosse um dia como os outros, em que está tudo aberto e que é para o consumo. Gostaria que o Natal fosse vivido de forma diferente, mesmo que se vá alterando isto ou aquilo, e compreendendo também as famílias que não cozinham porque não têm outra forma, é bom que não se faça do Natal um dia como todos os outros”, reforça.

Por outro lado, não esquece “aquelas pessoas que vão viver o Natal sozinhas, não porque estão a trabalhar, mas porque estão sós”.

“É preciso procurar estas pessoas. Os vizinhos sabendo que há alguém ali que está a passar o Natal sozinho, que vão lá e que as convidem para alguma coisa”, apela.

A este respeito recorda o testemunho de uma senhora que o marcou profundamente. “Antigamente passava o Natal com o pai e com a mãe. Eram só os três, enquanto as outras irmãs estavam nas suas famílias, e agora que já não os tem ela dizia-me com lágrimas nos olhos que das coisas que mais lhe custa é chegar à noite de Natal e estar sozinha. E o que faz ela? Prepara o prato do pai e o prato da mãe como se lá estivessem, coloca o seu presente como se fosse o Pai Natal e, depois, ‘para me dar uma alegria enorme’ – dizia ela – ‘vou à Missa do Galo na Boa Nova’. Eu não estava à espera e emocionei-me”, conta comovido.

“É bonito. Às vezes a gente não sabe o que está a fazer às outras pessoas (...) tocamos em muita gente sem o saber”, acrescenta.

É também neste espírito que prepara o auto e a homilia de Natal. “Para as pessoas que estão ali as palavras que vou dizer vão ter impacto naquele momento e elas precisam daquelas palavras para poderem continuar a viver o Natal com alegria”, frisa sacerdote.

Para o padre Toni é nesta partilha com os outros que o Natal ganha sentido: “Ainda bem que, tanto na noite como no dia de Natal, as pessoas ainda vão à missa e que ainda tem significado. É bom que não se perca, porque o Natal existe por causa disto, porque Jesus nasceu. A Eucaristia é a forma de celebrar em conjunto aquilo que nos reúne, a fé em Jesus Cristo”.